24.05.2018, 13:14

ФОТО: Кальюлайд в Краматорске выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 4 pilti
President Kersti Kaljulaid Donbassis Foto: Ukraina sõjavägi

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 24 мая, в рамках поездки в Донецкую область прибыла в Краматорск. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев и президент Эстонии обсудили актуальные вопросы украинско-эстонского сотрудничества в военной сфере, передает korrespondent.net.

"Генерал-лейтенант Наев проинформировал Керсти Кальюлайд о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, путях реализации гуманитарных мероприятий для обеспечения безопасности жизни мирных граждан и улучшения социальной сферы", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что российско-террористические войска регулярно обстреливают мирные населенные пункты, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

"Объединенные силы защищают мирное население и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности граждан", — подчеркнул командующий Объединенных сил.

В свою очередь Керсти Кальюлайд выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

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