24.05.2018, 13:14

ФОТО: Кальюлайд в Краматорске выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость

 (132)
rus.delfi.ee
EST 11
Galerii: 4 pilti
President Kersti Kaljulaid Donbassis Foto: Ukraina sõjavägi

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 24 мая, в рамках поездки в Донецкую область прибыла в Краматорск. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев и президент Эстонии обсудили актуальные вопросы украинско-эстонского сотрудничества в военной сфере, передает korrespondent.net.

"Генерал-лейтенант Наев проинформировал Керсти Кальюлайд о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, путях реализации гуманитарных мероприятий для обеспечения безопасности жизни мирных граждан и улучшения социальной сферы", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что российско-террористические войска регулярно обстреливают мирные населенные пункты, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

"Объединенные силы защищают мирное население и принимают все возможные меры для обеспечения безопасности граждан", — подчеркнул командующий Объединенных сил.

В свою очередь Керсти Кальюлайд выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Борьба за жизнь продолжается. Больничная касса отказала 17-летней девушке — фонд вновь просит помощи у народа

24.05.2018
Две недели назад Больничная касса решила, что не сможет компенсировать дорогостоящее лекарство, которое необходимо для лечения находящейся в Детской клинике Тартуского университета 17-летней девушки с редким заболеванием крови. Детский фонд при клинике просит помощи у людей, чтобы покрыть расходы на лекарство до конца года.
Подробнее


Международная следственная группа: сбивший MH17 ”Бук” прибыл из военной части под Курском

24.05.2018
Зенитно-ракетный комплекс ”Бук”, сбивший ”Боинг” Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Об этом заявил представитель Международной следственной группы на пресс-конференции о результатах расследования.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: "Планеты не располагают". Манг не комментирует скандал с домогательствами, но утверждает, что невиновен

24.05.2018
Сегодня оказавшийся в центре скандала с домогательствами астролог Игорь Манг был замечен выходящим из офиса одного из юридических бюро в Таллинне.Что он там делал, остается только догадываться, так как сам он разговаривать в репортером Delfi не пожелал.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042007
156,60 €
93,96 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ратас сослался на новость Delfi и рассказал о шутке, которая ходит в Доме Стенбока

24.05.2018
"В Доме Стенбока ходит такая шутка, что всегда, когда премьер-министр отправляется в длительную командировку, в стране обязательно возникает какой-то "срочный вопрос". На этот раз "любители теории заговоров" не могли дождаться моего отъезда в Канаду. Но ничего, "проколы" случаются со всеми", — написал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своем Facebook, ссылаясь на новость Delfi.
Подробнее

ФОТО: Автомобиль сбил на пешеходном переходе девочку: пострадавшая в больнице в тяжелом состоянии

24.05.2018
Сегодня в 7.36 утра Центр тревоги получил вызов на Сырве мнт в деревне Насва, где легковой автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.
Подробнее

ФОТО: Кальюлайд в Краматорске выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость

24.05.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 24 мая, в рамках поездки в Донецкую область прибыла в Краматорск. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ