ФОТО: Кальюлайд после собрания по проблемам ИД-карт: мы разрешили кризис на 4+

Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд созвала собрание совета по гособороне с целью обсуждения путей разрешения кризиса ИД-карт, связанного с их уязвимостью.

После встречи президент сказала, что Эстония разрешила кризисную ситуацию на 4+. ”Мы были единственными в мире, у кого есть дигательное общество и чье государство зависит от э-услуг. В этом вопросе мы находимся на передовой и должны самостоятельно разрешать ситуацию. Мы не могли допустить простого закрытия карт, нам пришлось чинить едущую машину. Кризис не ослабит, а лишь укрепит наш имидж э-государства”, — сказала Кальюлайд.

”Как и при любом кризисе, сейчас кажется, что нам следовало лучше подготовиться. Но каждая новая ситуация несет в себе новые элементы. Если в следующий раз что-то пойдет не так, то мы сможем разрешить ситуацию быстрее”.

”Эта конкретная ситуация разрешена. Но мы должны иметь ввиду, что и при езде по шоссе на автомобиле риск всегда выше нуля. Просто так бродить по интернету тоже небезопасно”, — отметила президент.

”Мы договорились о некоторых методах, при помощи которых можно будет в будущем разрешать такие ситуации. Обновлено уже 200 000 сертификатов, надо еще немного запастись терпением. Парадоксальным путем мы пришли к тому, что необходимы альтернативы”.

”Этот кризис нас многому научил. Мы сможем послужить примером другим странам. К примеру, Испания закрыла 17 млн карт, а мы продолжаем предоставлять э-услуги, хотя и нам пришлось временно закрыть много карт”, - прокомментировал директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

В совет входят спикер Рийгикогу, премьер-министр, председатели комиссии по гособороне и комиссии по иностранным делам Рийгикогу, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и коммуникаций и глава Сил обороны.

В обязанности совета входит обсуждение с точки зрения государственной обороны различных вопросов и выражение своего мнения, которое носит рекомендательный характер.

Последний раз совет созывался в январе 2015 года и апреле 2014 года для обсуждения конфликта на Украине, а также после стрельбы в школе в Вильянди.