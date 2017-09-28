ФОТО: Кальюлайд поприветствовала Макрона и подарила ему баночку меда

Президент Кальюлайд встретилась в президентом Франции Эммануэлем Макроном. В том числе Кальюлайд угостила французского лидера баночкой меда.

В рамках председательства Эстонии в Таллинне собрались главы государств Евросоюза, среди них и президент Франции Эммануэль Макрон.

Сегодня вечером в 21 час в Кадриоргском художественном музее состоится неофициальный ужин глав государств ЕС. Перед ужином президент Франции встретился с главой эстонского государства.

Керсти Кальюлайд подарила главе французского государства баночку меда. Мед собран в розовом саду президентской канцелярии, куда в июне этого года привезли три улья.