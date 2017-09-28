28.09.2017, 21:05

ФОТО: Кальюлайд поприветствовала Макрона и подарила ему баночку меда

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rus.delfi.ee
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Galerii: 9 pilti
Foto: Andres Putting

Президент Кальюлайд встретилась в президентом Франции Эммануэлем Макроном. В том числе Кальюлайд угостила французского лидера баночкой меда.

В рамках председательства Эстонии в Таллинне собрались главы государств Евросоюза, среди них и президент Франции Эммануэль Макрон.

Сегодня вечером в 21 час в Кадриоргском художественном музее состоится неофициальный ужин глав государств ЕС. Перед ужином президент Франции встретился с главой эстонского государства.

Керсти Кальюлайд подарила главе французского государства баночку меда. Мед собран в розовом саду президентской канцелярии, куда в июне этого года привезли три улья.

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