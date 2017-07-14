ФОТО: Кальюлайд объявила кампанию по членству Эстонии в Совбезе ООН

Во время поездки в США президент Керсти Кальюлайд дала официальный старт кампании по временному членству Эстонии в Совете безопасности ООН на 2020-2021 годы.

Находившаяся впервые в Нью-Йорке в качестве президента Кальюлайд запустила кампанию, в рамках которой Эстония претендует на временное членство Совете безопасности ООН в 2020-2021 годы. Она также с недавно избранным генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Кальюлайд считает, что членство Эстонии в Совбезе ООН пошло бы на пользу всей организации, потому что Эстонии поддерживает прозрачное ведение дел, а также как маленькая страна имеет опыт в структуре безопасности, основывающейся на международных организациях.