14.12.2017, 17:16

ФОТО: Кальюлайд наградила молодых деятелей в сфере образования

 (3)
rus.delfi.ee
EST
President andis üle aasta noore haridustegelase preemiad
President andis üle aasta noore haridustegelase preemiadFoto: Andres Putting

Сегодня Керсти Кальюлайд наградила лауреатов премий молодому деятелю в сфере образования и специальной премии в области реальных наук.

Премии молодому деятелю в сфере образования получили учитель математики Тартуской гимназии Аннелинна Максим Иванов, директор Палаской школы им. Анны Хава Грете-Стина Хааристо и директор Выруской гимназии Кармо Курвитс.

Специальной премии в области реальных наук был удостоен учитель химии и завуч Таллиннской реальной школы Мартин Саар.

Конкурс проводился Фондом Президента Республики в поддержку культуры.

Читайте также:
149 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
138 000€
Tallinn, Квартира
196 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
209 000€
Ülenurme vald, Дом
185 000€
Rae vald, Часть дома
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
99 999€
Saue vald, Квартира
185 900€
Tallinn, Квартира
143 000€
Tallinn, Квартира
143 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии