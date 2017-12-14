ФОТО: Кальюлайд наградила молодых деятелей в сфере образования

Сегодня Керсти Кальюлайд наградила лауреатов премий молодому деятелю в сфере образования и специальной премии в области реальных наук.
Премии молодому деятелю в сфере образования получили учитель математики Тартуской гимназии Аннелинна Максим Иванов, директор Палаской школы им. Анны Хава Грете-Стина Хааристо и директор Выруской гимназии Кармо Курвитс.
Специальной премии в области реальных наук был удостоен учитель химии и завуч Таллиннской реальной школы Мартин Саар.
Конкурс проводился Фондом Президента Республики в поддержку культуры.
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