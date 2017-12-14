14.12.2017, 17:16

ФОТО: Кальюлайд наградила молодых деятелей в сфере образования

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rus.delfi.ee
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President andis üle aasta noore haridustegelase preemiad
President andis üle aasta noore haridustegelase preemiadFoto: Andres Putting

Сегодня Керсти Кальюлайд наградила лауреатов премий молодому деятелю в сфере образования и специальной премии в области реальных наук.

Премии молодому деятелю в сфере образования получили учитель математики Тартуской гимназии Аннелинна Максим Иванов, директор Палаской школы им. Анны Хава Грете-Стина Хааристо и директор Выруской гимназии Кармо Курвитс.

Специальной премии в области реальных наук был удостоен учитель химии и завуч Таллиннской реальной школы Мартин Саар.

Конкурс проводился Фондом Президента Республики в поддержку культуры.

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