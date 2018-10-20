ФОТО: Какумяэ скорбит о погибших в результате отравления угарным газом детях

13 октября в Таллинне, в частном доме в жилом районе Какумяэ нашли тела 4-летнего и 7-летнего детей. Младшего, 2-летнего ребенка той же семьи и родителей доставили в больницу. 17 октября из больницы сообщили, что третий ребенок тоже умер. Родители выписаны из больницы, и им организована психологическая помощь.

Для выяснения обстоятельств криминальное бюро Пыхьяской префектуры начало уголовное производство.

"В результате проведенной экспертизы выяснилось, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Дальнейшая задача уголовного производства — выяснить, стала ли причиной смерти чья-то неосторожность или за ней стоит обусловленный неисправной или необслуженной отопительной системой несчастный случай", — прокомментировала руководитель досудебного следствия по уголовному делу, старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Сильд.

