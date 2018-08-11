11.08.2018, 17:06

ФОТО: Как в воду канула. Выпущенная испанским истребителем ракета все еще не найдена

 (56)
rus.delfi.ee
EST 12
Galerii: 6 pilti
Rakett Foto: Kaitsevägi

Сегодня во второй половине дня Сила обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств.

Поиски будут продолжены летными средствами ВВС.

Прибывшие вчера на место военнослужащие 1-й пехотной бригады проверили территорию протяженностью около 600 м2 при помощи металлоискателя, а еще 200 га при помощи визуального осмотра.

Глава саперного центра капитан Кармо Саар сказал, что, по их оценке, на проверенную территорию ракета не приземлялась.

По словам главнокомандующего ВВС Эстонии полковника Рийво Валге, возможно ракета увязла в болотистой местности и ее вообще никогда не удастся найти. Тем не менее, визуальные поиски пока прекращены не будут.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


За должников начнут платить простые люди? Подводные камни новой исполнительной системы

11.08.2018
Министерство юстиции разрабатывает проект новой исполнительной системы, согласно которому исполнение государственных требований — туда относятся различные штрафы, денежные наказания по уголовным делам и так далее — передадут Налогово-таможенному департаменту.
Подробнее

ФОТО: Как в воду канула. Выпущенная испанским истребителем ракета все еще не найдена

11.08.2018
Сегодня во второй половине дня Сила обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читательница — Евгении Чириковой: обидно слышать, что русские сами виноваты в своих проблемах

11.08.2018
"Некоторое время назад в вашей газете было опубликовано открытое письмо президенту Керсти Кальюлайд от Евгении Чириковой. Я не знаю, что ей ответит госпожа президент, но мне очень хочется ответить ей от лица представителей ”пятой колонны” — граждан третьих стран и серопаспортников", — пишет читательница "МК-Эстонии" Светлана.
Подробнее

Дмитрий Пастухов о деле лжемаклера Языковой: да за такие деньги можно полгода и отсидеть!

11.08.2018
"В четверг стало известно, что обвиняемая в многократном и крупномасштабном — это слово хотелось бы особо подчеркнуть — мошенничестве с недвижимостью, а также присвоении чужого имущества Наталья Языкова уже в сентябре может выйти на свободу", — пишет в своем мнении на rus.err.ee журналист Дмиртий Пастухов.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022002
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €

”Не бойтесь! Наша собака не кусается" ("Ой, это первый раз!")

11.08.2018
”Одним теплым летним днем ко мне подошла женщина с собакой на длинном поводке. Животное стало меня обнюхивать, будто это самая естественная вещь в мире”, — рассказывает журналист Сулев Ведлер в еженедельнике Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Monsanto заплатит 290 млн долларов садовнику за вызванный средством для борьбы с сорняками рак

11.08.2018
Агрохимическая компания Monsanto выплатит 290 млн долларов садовнику Диуэну Джонсону, утверждающему, что соприкосновение с гербицидом "Раундап" (Roundup) привело к возникновению у него рака в летальной стадии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ