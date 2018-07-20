ФОТО: Как в сказке! Таллинн окутало серо-розовой дымкой

Сегодня на Пирита теэ в Таллинне можно было наблюдать завораживающую картину: город оказался окутан дымкой из розово-серых облаков.
Смотрите фото!
Сегодня на Пирита теэ в Таллинне можно было наблюдать завораживающую картину: город оказался окутан дымкой из розово-серых облаков.
Смотрите фото!
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
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Kultuuriväärtuste asekantsler
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Export adviser in united arab emirates
ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS
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Päevakajalise foto- ja videosisu juht
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 22.07.2018
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