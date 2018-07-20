20.07.2018, 17:20

ФОТО: Как в сказке! Таллинн окутало серо-розовой дымкой


rus.delfi.ee
EST 38
Galerii: 18 pilti
Uduloor Tallinna lahel Foto: Madis Veltman

Сегодня на Пирита теэ в Таллинне можно было наблюдать завораживающую картину: город оказался окутан дымкой из розово-серых облаков.

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