ФОТО: "Как в фильме: на борту врач есть?" Следовавший из Милана в Таллинн самолет экстренно сел во Франкфурте

Находившийся на борту самолета читатель Delfi рассказал, что один из пассажиров, молодой человек встал во время полета. По всей видимости, он направлялся в туалет. Мужчина неожиданно упал.

Медиков на борту не оказалось, после применения кислородной маски состояние пассажира не улучшилось, поэтому самолет направился на вынужденную посадку во Франкфурте.

В аэропорту Франкфурта на борт самолета поднялись медики. Они около 20 минут оказывали скорую помощь молодому человеку, после чего вывели его из самолета. Мужчина вышел самостоятельно.

В скором времени самолет должен вылететь в Таллинн.