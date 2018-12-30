30.12.2018, 11:34
ФОТО: "Как в фильме: на борту врач есть?" Следовавший из Милана в Таллинн самолет экстренно сел во Франкфурте
Следовавший из Милана в Таллинн самолет авиакомпании EasyJeti был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Франкфурта. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
Находившийся на борту самолета читатель Delfi рассказал, что один из пассажиров, молодой человек встал во время полета. По всей видимости, он направлялся в туалет. Мужчина неожиданно упал.
Медиков на борту не оказалось, после применения кислородной маски состояние пассажира не улучшилось, поэтому самолет направился на вынужденную посадку во Франкфурте.
В аэропорту Франкфурта на борт самолета поднялись медики. Они около 20 минут оказывали скорую помощь молодому человеку, после чего вывели его из самолета. Мужчина вышел самостоятельно.
В скором времени самолет должен вылететь в Таллинн.