ФОТО: Как в боевиках — на Днях моря прошли учения по спасению на воде

В рамках "Дней моря" в субботу в Таллинне в порту Kakumäe Haven прошли учения по спасению на воде. Команда вертолета летного отряда Департамента полиции и погранохраны продемонстрировала гостям праздника, как спасают попавших в морское бедствие, сняв людей со спасательного плота.

В учениях также приняли участие добровольцы и команда флагманского корабля Департамента полиции и погранохраны Kindral Kurvits, сообщила пресс-служба ведомства.

Если кому-то не удалось сегодня стать зрителем этих учений, то организаторы "Дней моря" ждут всех желающих завтра, в воскресенье, в порту Какумяэ в 13:45.

"Надеемся, на море никто не окажется в ситуации, когда вам на самом деле потребуется помощь. Выходя на море, убедитесь в том, что на вас есть спасательный жилет, на борту достаточно питьевой воды, а также — заряженный и не боящийся воды мобильный телефон, сигнальная ракета и работают навигационные устройства, которыми вы умеете пользоваться. Трезвый капитан — залог безопасной морской прогулки. Но если вам потребуется помощь, незамедлительно звоните на номер 112 или на номер телефона спасательного и координационного центра 619 1224", — говорит старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла.