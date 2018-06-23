23.06.2018, 09:30

ФОТО: Как проходила подготовка к сегодняшнему параду в честь Дня победы — крупнейшему за все времена

 (42)
rus.delfi.ee
EST
Võidupüha paraadi proov
Võidupüha paraadi proovFoto: Oliver Tsupsman

Посвященные Празднику победы парад и День защиты страны пройдут нынче, в год столетия Эстонской Республики, на Певческом поле в Таллинне сегодня, 23 июня.

Парад начнется в 11 часов. На Харьюском уездном Дне защиты страны, который начнется в полдень, можно будет посмотреть выставки Сил обороны, Кайтселийта (Союза обороны — добровольческой организации самозащиты), Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны, а также показательные бои.

Этими мероприятиями одновременно отмечается и столетие Кайеселийта, поэтому в параде примут участие все его подразделения, включая женские, молодежные, училище, подразделение киберзащиты и все дружины — в общей сложности более 1600 человек. Ожидается участие в параде знаменосных групп из Дании, Латвии, Литвы, США, Польши и Швеции, а также подразделений из Финляндии и Великобритании.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Если назвать в Грузии его имя, то все двери откроются”. Первое и эксклюзивное интервью спутницы жизни Олега Осиновского

23.06.2018
Два года назад, в апреле, как гром среди ясного неба грянула новость: самый богатый предприниматель Эстонии, транзитный бизнесмен Олег Осиновский (52) после 30 лет брака разводится с женой Ириной Осиновской (52).
Подробнее



ИССЛЕДОВАНИЕ: У рожденных в свободной Эстонии успех зависит от генов больше, чем у рожденных в СССР

22.06.2018
В первый раз исследование, основанное на данных генов эстонцев, показывает что, если в обществе происходят большие изменения то в одной и той же популяции может очень быстро измениться также влияние наследственности на личную удачу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО и ВИДЕО: Предпраздничные алкоралли! Производители не могут обеспечить необходимым количеством продукции приграничные магазины

22.06.2018
По словам директора приграничного магазина в Икла Super Alko, в этом году продажи в преддверии Иванова дня возросли по сравнению с прошлым годом в три раза.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Formose
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
118,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
186,15 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Финляндии объявили опасными 13 эстонских врачей, но некоторые из них теперь лечат людей в Эстонии

22.06.2018
Недавно финская служба новостей Yle написала, что Финляндия ограничила или отозвала разрешение на работу 13 эстонских врачей, признав их опасными. Несмотря на то, что многие из них продолжают работать на родине, Департамент здоровья Эстонии ничего не делает, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО: Все больше нарвских семей заправляется в Ивангороде дважды в месяц: бензин — в два раза дешевле, Viru Valge — по 2.80 евро за пол-литра

22.06.2018
Если раньше в Ивангород за бензином, как правило, ездил глава семьи, то с недавнего времени все более распространенной является практика, когда оба супруга ежемесячно заправляют семейный автомобиль на российской стороне, стараясь полностью избежать покупки топлива в Эстонии.
Подробнее

ФОТО: В Кохтла-Ярве ветераны зажгли свечи памяти

22.06.2018
22 июня, когда в России отмечают День памяти и скорби, связанный с датой вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, члены Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве пришли к памятнику на братской могиле советских солдат и военнопленных, установленному в Старом городе. Здесь они зажгли свечи памяти и возложили цветы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Украинская супермодель Снежана Онопка — о работе в мировой индустрии моды, движении #MeToo и конфликтах в Киеве

22.06.2018
Пожалуй, мало кто в Эстонии не знает Кармен Касс. То же самое можно сказать про Снежану Онопку на Украине. Но несмотря на культовый статус в индустрии моды и почитание поклонников, Онопка уверяет, что в Киеве ее не любят. Недавно с блеском совершившая камбэк, супермодель родом с Донбасса рассказала Delfi о становлении своей карьеры, конфликте с украинским журналом Vogue и прокомментировала обвинения в сексуальных домогательствах в модной индустрии и движении #MeToo.
Подробнее