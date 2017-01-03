В июле прошлого года молодой человек поделился в социальной сети видео: благодаря зоркому глазу и большому сердцу был спасен котенок от проливного дождя.

”Видео длинное, но если коротко: сегодня, 10.07.2016 после проливного дождя один маленький котеночек попал в беду, но после операции по спасению он оказался в тепле. Теперь надо найти котенку дом”, — написал тогда Марко Мяннисте на своей страничке в Facebook.

Котенка назвали Капелькой и он быстро обрел хозяев.

31 декабря Delfi удалось побывать в гостях у котенка, которого приютила молодая пара. Решение было спонтанным, но осознанным, тем более что у них уже был питомец. Здоровье Капельки сначала было не очень хорошим, но после визита к врачу и приема антигистаминных он пошел на поправку. По словам хозяйки Сийри, в самом начале котенок был несоциализированным и не подпускал к себе людей, но сейчас это славное и любопытное животное, ставшее полноправным членом семьи.