”Видео длинное, но если коротко: сегодня, 10.07.2016 после проливного дождя один маленький котеночек попал в беду, но после операции по спасению он оказался в тепле. Теперь надо найти котенку дом”, — написал тогда Марко Мяннисте на своей страничке в Facebook.

Котенка назвали Капелькой и он быстро обрел хозяев.

31 декабря Delfi удалось побывать в гостях у котенка, которого приютила молодая пара. Решение было спонтанным, но осознанным, тем более что у них уже был питомец. Здоровье Капельки сначала было не очень хорошим, но после визита к врачу и приема антигистаминных он пошел на поправку. По словам хозяйки Сийри, в самом начале котенок был несоциализированным и не подпускал к себе людей, но сейчас это славное и любопытное животное, ставшее полноправным членом семьи.

rus.delfi.ee
0
Читайте также:
Как защитить елку от кота, чтобы не пострадали ни она, ни он (6)kuusk_kass
ФОТО: Смотрите, в таллиннском полицейском участке поселился хомячок! (25)Hamster
Выбираем качественный корм: сколько мяса в собачьих консервах? (18)Выбираем качественный корм: сколько мяса в собачьих консервах?
Что содержится в консервах для кошек и как выбрать лучший продукт для своего питомца (12)Что содержится в консервах для кошек и как выбрать лучший продукт для своего питомца
ФОТО и ВИДЕО: В Копли спасатели сняли с дерева кота, просидевшего на нем три дня (10)ФОТО и ВИДЕО: В Копли спасатели сняли с дерева кота, просидевшего на нем три дня
Курьезный случай в Виймси: кот поджег кухню в квартире (16)Kontorikass
В Латвии собаки умирают мучительной смертью от неизлечимой болезни (22)6RV04OCT11F6