24.02.2017, 20:35

ФОТО: Как на Сааремаа отметили День независимости Эстонии


rus.delfi.ee
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Eesti vabariik 99 aastapäev Saaremaal
Eesti Vabariigi 99. aastapäev SaaremaalFoto: Irina Mägi

Сегодня на Сааремаа весь день проходили праздничные мероприятия в честь 99-й годовщины Эстонской Республики.

На рассвете в волости Лаймйала, сгласно традиции, торжественно подняли государственный флаг, за чем последовал концерт и общая трапеза.

В Пярсамаа было объявлено дело года волости Лейси, были приняты новые члены Noored Kotkad и Kodutütred.

В Курессааре возложили венки к памятнику павшему бойцу и спели вместе песни.

Подобные мероприятия прошли и в других волостях Сааремаа.

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