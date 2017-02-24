ФОТО: Как на Сааремаа отметили День независимости Эстонии

Сегодня на Сааремаа весь день проходили праздничные мероприятия в честь 99-й годовщины Эстонской Республики.

На рассвете в волости Лаймйала, сгласно традиции, торжественно подняли государственный флаг, за чем последовал концерт и общая трапеза.

В Пярсамаа было объявлено дело года волости Лейси, были приняты новые члены Noored Kotkad и Kodutütred.

В Курессааре возложили венки к памятнику павшему бойцу и спели вместе песни.

Подобные мероприятия прошли и в других волостях Сааремаа.