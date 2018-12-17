ФОТО: Кайтселийт получил новый комплекс зданий

Сложная и крупномасштабная стройка здания в Таллинне по адресу Мяннику 121/ Махла 90 была завершена в пятницу. В здании расположен штабной комплекс Харьюской дружины, центр тылового обеспечения, дом отряда Мяннику. Также в комплексе зданий находится и Центр киберзащиты Кайтселийта.

По словам начальника Харьюской дружины подполковника Ээро Киннунена, теперь у подразделений имеется современная инфрастуктура, которое полностью поддерживает выполнение задач дружиной.

”Добровольцы нуждаются в хорошем месте пребывания и проведения ежедневных служебных работ, в современных условиях для выполнения задач по защите государства. В штабном и тыловом центре в Мяннику отныне имеются специализированные и оснащенные системой повышенной безопасности помещения, где проводятся как учения, так и решаются реально возникшие проблемы с кибербезопасностью”, — добавил начальник Центра киберзащиты Кайтселийта Андрус Падар.

Новый центр обошелся со всем оборудованием и налогами примерно в 7,1 миллион евро. Было посртоено четыре новых здания общей площадью в 4000 м2 в котором расположены Харьюская дружина, Центр тылового обеспечения и общий отдел Генштаба Кайтселийта, Центр киберзащиты.

Авторами проекта стали AS Resand (архитектор Калью Кисанд), комплекс построило OÜ Nordlin Ehitus и надзор за строительством провело Tallinna Linnaehituse AS.