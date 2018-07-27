ФОТО: Кадеты Высшей военный школы помогли полиции задержать пьяного водителя

На странице Высшей военный школы была опубликована фотография, иллюстрирующая, как возвращавшиеся сегодня в рамках учений из Тарту в Таллинн кадеты заметили на дороге автомобиль, водитель которого придерживался странного стиля вождения.
Молодые люди позвонили в Центр тревоги.
”Мы непрерывно находились на связи с центром тревоги и постоянно предоставляли новую информацию, благодаря чему вместе с Департаментом полиции и погранохраны остановили на виадуке Мяо водителя, который находился состоянии опьянения, за которое предусматривается уголовное наказание”, — написано на странице.