ФОТО: К Посольству РФ в Таллинне несут цветы и игрушки в память о жертвах пожара в Кемерове

В России в городе Кемерово вчера при пожаре в торговом центре погибли по меньшей мере 64 человека, среди них много детей.
Сегодня в память о них к Посольству РФ в Таллинне принесли цветы.
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В России в городе Кемерово вчера при пожаре в торговом центре погибли по меньшей мере 64 человека, среди них много детей.
Сегодня в память о них к Посольству РФ в Таллинне принесли цветы.
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