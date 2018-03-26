26.03.2018, 20:30

ФОТО: К Посольству РФ в Таллинне несут цветы и игрушки в память о жертвах пожара в Кемерове

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rus.delfi.ee
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Lilled Vene saatkonna juures
Lilled Vene saatkonna juuresFoto: Taavi Sepp

В России в городе Кемерово вчера при пожаре в торговом центре погибли по меньшей мере 64 человека, среди них много детей.

Сегодня в память о них к Посольству РФ в Таллинне принесли цветы.

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