ФОТО: Известный тартуский фонтан ”переехал” в Россию? А не плагиат ли это часом?(1)
В спальном районе пригорода Санкт-Петербурга замечена очень известная фигура — один в один тартуский фонтан ”Целующиеся студенты”.
В спальном районе пригорода Санкт-Петербурга замечена очень известная фигура — один в один тартуский фонтан ”Целующиеся студенты”.
”Возможно только в России: абсурд, или найди на фото два отличия. С первым помогу: слева — Тарту, открыт в 1998. Авторы Кармин и Труммаль. Справа — пригород Петербурга, открыт на прошлой неделе. Авторы? Конечно же не те, что на фото слева”, — пишет в соцсети Маарья Кармин.
”Помимо мелкой ”копипасты” и прелестному игнорированию авторских прав, возникает — как минимум, для меня — слегка проблемный символичный контекст: что следует делать, когда присваивают знак, ставший символом эстонского города? Новый город-побратим , и искусство принадлежит народу”, — рассуждает она.
”ПС: варианты ”порядочная покупка”, а также ”от святого духа” — исключены, так как год назад послали письмо, мол… а мы бы себе тоже хотели бы такую прекрасную фигуру”.
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