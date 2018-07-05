ФОТО: Излишняя критика или серьезная проблема? Живущий возле полигона мужчина обвиняет Силы обороны в неуважении

Проживающий в Ляэне-Вирумаа, в деревне Лехтсе, которая находится в непосредственной близости от центрального полигона Сил обороны, Сандер сетует, что во время недавних масштабных пожаров на полигоне продолжались учения и стрельба ракетами, что приводило в новым возгораниями.

Также, по словам мужчины, военнослужащие без должного уважения относятся к жилой среде и покою местного населения. Так, например, большие и меленные колонны военной техники постоянно мешают движению, портят дорожное покрытие и лесные тропы.

По словам Сандера, отчуждение земель Силам обороны не по нраву местным еще и потому, что здесь растет много ягод и грибов, и, несмотря на то, что в промежутках между учениями людям разрешено пользоваться этой территорией, это не всегда получается. На прилежащих дорогах даже по окончанию учений то и дело можно увидеть красные флажки, запрещающие проникновение на землю.

Серьезной проблемой является и шум от летающих слишком низко истребителей, который мешает детскому послеобеденному сну.