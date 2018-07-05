05.07.2018, 07:01

ФОТО: Излишняя критика или серьезная проблема? Живущий возле полигона мужчина обвиняет Силы обороны в неуважении

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rus.delfi.ee
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Kaitseväe tekitatud kahjud Lehtse lähedal keskpolügooni ümbruses Foto: Lugeja foto

Проживающий в Ляэне-Вирумаа, в деревне Лехтсе, которая находится в непосредственной близости от центрального полигона Сил обороны, Сандер сетует, что во время недавних масштабных пожаров на полигоне продолжались учения и стрельба ракетами, что приводило в новым возгораниями.

Также, по словам мужчины, военнослужащие без должного уважения относятся к жилой среде и покою местного населения. Так, например, большие и меленные колонны военной техники постоянно мешают движению, портят дорожное покрытие и лесные тропы.

По словам Сандера, отчуждение земель Силам обороны не по нраву местным еще и потому, что здесь растет много ягод и грибов, и, несмотря на то, что в промежутках между учениями людям разрешено пользоваться этой территорией, это не всегда получается. На прилежащих дорогах даже по окончанию учений то и дело можно увидеть красные флажки, запрещающие проникновение на землю.

Серьезной проблемой является и шум от летающих слишком низко истребителей, который мешает детскому послеобеденному сну.

Управа волости к Силам обороны претензий не имеет. ”Мой опыт показывает, что Силы обороны максимально считаются с желаниями и нуждами местных жителей”, — говорил старейшина Тапа Алари Кирт, хотя и признает, что масштабные учения, действительно, могут приводить к непреднамеренному нанесению урона дорогам и землям. При этом, по его словам, он не может припомнить ни одного случая, когда Силы обороны не возместили ущерб или не устранили бы последствия.

Кирт отмечает, что если после учений на территории полигона что-то остается в плане мусора (гильзы и прочее), то это внутреннее дело Сил обороны. Проведение учений за пределами территории всегда согласовывается с владельцами земли и такой проблемы быть не должно.

”Зачастую люди просто излишне критичны”, — отмечает чиновник.

Центральный полигон находится в волости Куусалу, но граничит также с волостями Кадрина, Тапа и Анья. Полигон площадью 12 000 га бы основал в 2001 году.

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