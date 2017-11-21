ФОТО: Издевались, били и сломали челюсть. Натерпевшийся от хозяев той-терьер идет на поправку

Неделю назад в приют для животных MTÜ Loomade Hoiupaik обратилась женщина, к которой в критическом состоянии попал той-терьер по кличке Виски.
Выяснилось, что животное проживало в ужасающих условиях вместе с алкоголиками и наркоманами, и на его долю выпало немало страданий.
Собака кочевала от хозяина к хозяину, и ее часто били. По поступлению в приют у нее была сломана челюсть, она не могла нормально ни есть, ни пить. Кроме того, собака страдает от эпилепсии. В воскресенье ей была сделана операция и сейчас она идет на поправку.
Tallinn, Часть дома, 169 000 EUR
Harku vald, Дом, 520 000 EUR
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