21.11.2017, 09:36

ФОТО: Издевались, били и сломали челюсть. Натерпевшийся от хозяев той-терьер идет на поправку

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ФОТО: Издевались, били и сломали челюсть. Натерпевшийся от хозяев той-терьер идет на поправку
Foto: MTÜ Loomade Hoiupaik

Неделю назад в приют для животных MTÜ Loomade Hoiupaik обратилась женщина, к которой в критическом состоянии попал той-терьер по кличке Виски.

Выяснилось, что животное проживало в ужасающих условиях вместе с алкоголиками и наркоманами, и на его долю выпало немало страданий.

Foto: MTÜ Loomade Hoiupaik

Собака кочевала от хозяина к хозяину, и ее часто били. По поступлению в приют у нее была сломана челюсть, она не могла нормально ни есть, ни пить. Кроме того, собака страдает от эпилепсии. В воскресенье ей была сделана операция и сейчас она идет на поправку.

Foto: MTÜ Loomade Hoiupaik
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