ФОТО: Избирательный союз ”Свободный гражданин Таллинна” исключил сотрудничество с центристами

Члены избирательного союза ”Свободный гражданин Таллинна” представили сегодня свою предвыборную программу и сказали, что категорически исключают сотрудничество с Центристской партией.

Кандидат от союза в мэры Таллинна Эрик Вест сказал, что город управляется одной партией уже 12 лет и это управление тормозит развитие. ”На данный момент система руководства городом сильно коррумпирована. Если другие партии говорят о возможности сотрудничества с Центристской партией, то мы это исключаем”, — заявил он, отметив, что в последнее годы управление городом основывается на тактике запугивания.



Другой член союза Сергей Метлев сказал, что в русскоязычных гимназиях большая часть учебного процесса должна происходить на эстонском языке и что в детских садах эстонскому языку тоже должно уделяться больше внимания: ”Центристская мэрия пыталась уклоняться от исполнения закона. Мы же намерены блюсти законы Эстонской Республики”.