04.09.2017, 14:25

ФОТО: Избирательный союз Сависаара, Сыырумаа и Мыйза назвал первые номера по округам

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Избирательный союз Сависаара, Сыырумаа и Мыйза назвал первые номера по округам
Foto: Karin Kaljuläte

В понедельник на пресс-конференции "Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" общественности представили первые номера окружных списков. Всего на местные выборы в этом избирательном союзе идет 118 кандидатов.

Первым номером в Ласнамяэ идет Эдгар Сависаар, вторым — Ольга Иванова. Первый номер по Пирита — Туули Стеварт, в Хааберсти — Юри Мыйз, в Кесклинне — Урмас Сыырумаа, в Мустамяэ — Мярт Вийзитамм, в Пыхья-Таллинне — Реэт Куду, в Кристийне — Марек Калета, в Нымме — Хейно Энден.

ТОП

Первый номер в Маарду — центрист Николай Дегтяренко.

Кандидата на пост мэра Таллинна избирательный союз сегодня еще не раскрыл. Этот вопрос прояснится после 20 сентября.

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