ФОТО ИЗ СУДА: За изнасилование и убийство 17-летней девушки в Вильянди 22-летний юноша получил 15 лет тюрьмы

Тартуский уездный суд в понедельник, 30 апреля, приговорил к 15-годам лишения свободы 22-летнего Тайро Поопуу. Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, пишет rus.err.ee.

Приговор оказался мягче, чем хотела прокуратура, ходатайствовавшая о пожизненном тюремном заключении для обвиняемого.

В законную силу решение Тартуского уездного суда не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.

Преступление было совершено в июне прошлого года в Вильянди. Из материалов уголовного дела следует, что 10 июня молодой человек позвал на свидание свою знакомую 17-летнюю девушку.

Вместе они поехали на базу отдыха у озера Вильянди, где молодой человек напал на жертву, изнасиловал ее и задушил.