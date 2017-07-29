ФОТО: Из семьи граждан РФ в Таллинне изъяли ребенка: что дальше?

На прошлой неделе общественность всколыхнула новость о том, что 11 июля социальная служба Таллинна в сопровождении полиции забрала у граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку.

Суд принимал решение по иску руководителя отдела защиты детей Мустамяэской управы Карины Куслап, которая объяснила свое решение тем, что родители не хотели менять образ жизни во благо своего ребенка, а у девочки в связи с этим возникли проблемы со школой.

Издание Eesti Ekspress пишет, что девочка была похожа на беспризорника. Ее волосы настолько спутались, что расчесать их было невозможно и пришлось просто отрезать. Ребенка мыли несколько раз, но неприятный запах уже как-будто впитался в кожу. Также у девочки уже давно сильно болел зуб.

Сами Анатолий (65) и Анна (42) довольно интеллигентные и непьющие люди, однако являются заядлыми курильщиками. Они курят в комнате, не открывая окна, ссылаясь на свое плохое здоровье и боязнь простудиться. Кроме того, супруги придерживаются ”японского стиля жизни”: в квартире нет ни одной кровати или дивана. Лишь две табуретки. Повсюду — неприятно пахнет.



Теперь, когда ребенка у семьи отобрали, Анатолий согласен задуматься об изменениях. ”Но нужен план, — говорит он. — Тут недостаточно просто переклеить обои, нужно менять и пол, и мебель. Надо менять все”.

”Мы не едим, не спим, верите? Ребенок — для меня самое важное в жизни. Вы мне верите”? — спрашивает Анна фотографа.

У Анатолия и Анны есть время до 16 октября, чтобы привести дом в порядок. Если они этого не сделают, то будут лишены родительских прав и ребенок отправится в детдом.

Полностью статью читайте в Eesti Ekspress.