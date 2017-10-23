ФОТО: Из-под моста Ранну-Йыэсуу со дна реки Эмайыги извлекли тонны мусора

На прошлой неделе водолазы погрузились на дно реки Эмайыги под мостом Ранну-Йыэсуу и подняли оттуда тонны строительных конструкций и прочего мусора.

Во время Второй мировой войны был взорван находившийся на этом месте мост, а его обломки не были убраны со дна реки. Поэтому любителям попрыгать с нового моста в реку крайне повезло, что они не задели обломки.

Теперь же водолазы расчистили дно, но гарантий не дают — из-за плохой видимости они могли что-то пропустить. поэтому прыгать с моста по-прежнему не советуют.

Смотрите, какой мусор извлекли со дна реки!