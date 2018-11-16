16.11.2018, 20:19

ФОТО: Итог заседания правления ЦП: Ратас верит в возможность сохранения нынешней коалиции. "Я отвергаю все ультимативные заявления"

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rus.delfi.ee
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Foto: Rauno Volmar

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в условиях разногласий в правительственной коалиции необходимо сохранять спокойствие и работать над разрешением противоречий.

Об этом Ратас заявил в пятницу вечером по итогам внеочередного заседания правления Центристской партии, сообщает rus.err.ee.

Премьер-министр подчеркнул, что он не принимает разговоров на языке ультиматумов, и что в ближайшее время, скорее всего в воскресенье, по его инициативе пройдут консультации с руководством Социал-демократической партии и "Отечества", чтобы преодолеть возникшие разногласия.

"В такой ситуации самое важное — сохранять спокойствие и здравомыслие. Взятую совместно в 2016 году ответственность за управление [страной] нужно совместно донести до конца, поэтому я отвергаю все ультимативные заявления", — сказал Ратас.

Председатель Центристской партии пригласил лидеров других коалиционных партий, Социал-демократической и "Исамаа", сесть за стол переговоров в воскресенье.

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