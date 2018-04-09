ФОТО: История развития железной дороги Эстонии по случаю юбилейного года ЭР собрана в книгу

Мехис Хельме является историком, получившим образование в области железнодорожного и авиационного дела. В 2011 году он был награжден Орденом Белой звезды IV класса за выдающийся вклад в историю железной дороги. Хельме также награжден медалью Общества защиты памятников старины и орденом креста Академического общества военной истории Эстонии за популяризацию истории.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.

Произведения книжной серии ЭР100 поступят в продажу в магазины Apollo и Rahva Raamat, а также в отделы обслуживания клиентов Eesti Meedia по всей Эстонии. Предварительный заказ книг: www.apollo.ee/EV100.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о мероприятиях приведена на странице www.ev100.ee/ru.