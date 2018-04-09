09.04.2018, 20:31

ФОТО: История развития железной дороги Эстонии по случаю юбилейного года ЭР собрана в книгу

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rus.delfi.ee
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Raamatu „Eesti raudteede 100 aastat“ esitlus Foto: Liis Reiman/ EV100

В понедельник, 9 апреля, в ремонтном ангаре Объединенных депо состоялась презентация произведения из книжной серии ЭР100 ”100 лет железной дороги Эстонии”. В книге историка Мехиса Хельме представлено развитие железнодорожного транспорта и передвижения по железной дороге за последние сто лет, сказано в пресс-релизе.

”В книге ”100 лет железной дороги Эстонии” освещаются этапы развития последнего века, однако железная дорога играет важную роль в транспорте и передвижении в Эстонии уже 150 лет”, — сказал автор книги Мехис Хельме. ”Железная дорога является важной опорной структурой, тесная связь которой с государством и экономической ситуацией делает ее крайне увлекательным объектом исследования и описания”, — добавил Хельме.

По словам члена руководящей группы ЭР100 Госканцелярии Тийта Пруули, произведение является настоящим наслаждением для энтузиастов этой области. ”Мехис Хельме добавил в книгу множество фотографий, которые передают особенности развития железнодорожного транспорта в Эстонии. Произведение содержит и результаты деятельности железной дороги, а также имена руководителей высшего звена в этой области”, — сказал Пруули.

Мехис Хельме является историком, получившим образование в области железнодорожного и авиационного дела. В 2011 году он был награжден Орденом Белой звезды IV класса за выдающийся вклад в историю железной дороги. Хельме также награжден медалью Общества защиты памятников старины и орденом креста Академического общества военной истории Эстонии за популяризацию истории.

В течение периода празднования юбилея Эстонии будет издано всего 44 произведения книжной серии ЭР100, которые расскажут об истории развития страны в разных областях жизни. Темы книжной серии были отобраны руководящей группой ЭР100 и коллегией серии, в состав которой вошли Март Орав, Алексей Лотман и Пеэтер Саари.

Обзорная серия будет выпущена в 2018-2019 годах издательством Post Factum в сотрудничестве с организационной командой ЭР100 Государственной канцелярии. С серией книг ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ev100-raamatusari.

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Произведения книжной серии ЭР100 поступят в продажу в магазины Apollo и Rahva Raamat, а также в отделы обслуживания клиентов Eesti Meedia по всей Эстонии. Предварительный заказ книг: www.apollo.ee/EV100.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о мероприятиях приведена на странице www.ev100.ee/ru.

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