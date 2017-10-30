ФОТО: История падения одной мисс: как Кыргемяэ оказалась в центре сутенерского скандала?

31-летняя Лаура Кыргемяэ и основанное ею в 2014 году промо-агентство Invidia Agency оказались в водовороте скандала в середине октября, когда связанные с ними модели обнародовали, что их принуждали спать с бизнесменами, пишет Eesti Päevaleht.

Личная жизнь самой Кыгремяэ находится под пристальным вниманием общественности c момента ее победы в реалити-шоу ”Missid”. Ее тогдашнего молодого человека Андреаса Ээлмяэ обвиняли в применения насилия. Пара полоскала грязно белье на страницах Kroonika, где родившийся в семье потомственных актеров Ээлмяэ называл Лауру дворняжкой. Далее женщина жила с баскетболистом Георгом Арбетом, потом — еще с одним баскетболистом. В 2010 году Кыргемяэ познакомилась с банкиром Вейкко Марипуу и в конце того же года пара объявила о помолвке. Кыргемяэ сказала Kroonika, что все происходящее похоже на сказку. У них родился ребенок, но в 2013 году пара рассталась, а Кыргемяэ закрутила роман с сыном владельца сети казино Армина Кару Эриком Кару. Эрик также успел сделать женщине предложение, но до алтаря они тоже так и не дошли. Вскоре достоянием общественности стали отношения Кыргемяэ с телепродюсером Хремесом Брамбати, а уже в этом году экс-мисс предстала перед камерами со своим новым возлюбленным Вильяром Паулусом. Их отношения были столь жаркими, что без вмешательства полиции обойтись не получилось. Сейчас пути пары разошлись.

Помимо прочего, Кыргемяэ сводила ”своих” девочек с американским бизнесменом иранского происхождения Ираджи Зандом. Его 166-метровую квартиру в Пирита посетили десятки, если не сотни девушек, как в одиночку, так и по несколько человек.



Лаура родилась 5 января 1986 года, у нее есть младший брат. Отец умер, кода Лауре было всего шесть лет. Матери приходилось очень сложно, помогали друзья и знакомые. В 2006 году Лаура закончила школу, а известность получила еще в 2005-м после участия и победы в реалити-шоу ”Missid”. ”Мне так жаль, что она попала в передрягу. В моих глазах она была очень честной, сердечной и умела очень хорошо общаться. Мне грустно читать, что сейчас она попала в водоворот столь сомнительных вещей”, — сказала редактор шоу Сигне Лахтейн.

”Вербовкой” девушек занималась как сама Кыргемяэ, так и другие девушки. Ниже приведена переписка одной из ”вербовщиц”, имеющей более 7000 подписчиков звезды Инстаграма, и предполагаемой ”жертвой”, которую на этот раз, к счастью, в сети заманить не удалось.

