30.10.2017, 15:50

ФОТО: История падения одной мисс: как Кыргемяэ оказалась в центре сутенерского скандала?

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rus.delfi.ee
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ФОТО: История падения одной мисс: как Кыргемяэ оказалась в центре сутенерского скандала?
Foto: Ilmar Saabas

31-летняя Лаура Кыргемяэ и основанное ею в 2014 году промо-агентство Invidia Agency оказались в водовороте скандала в середине октября, когда связанные с ними модели обнародовали, что их принуждали спать с бизнесменами, пишет Eesti Päevaleht.

Личная жизнь самой Кыгремяэ находится под пристальным вниманием общественности c момента ее победы в реалити-шоу ”Missid”. Ее тогдашнего молодого человека Андреаса Ээлмяэ обвиняли в применения насилия. Пара полоскала грязно белье на страницах Kroonika, где родившийся в семье потомственных актеров Ээлмяэ называл Лауру дворняжкой. Далее женщина жила с баскетболистом Георгом Арбетом, потом — еще с одним баскетболистом. В 2010 году Кыргемяэ познакомилась с банкиром Вейкко Марипуу и в конце того же года пара объявила о помолвке. Кыргемяэ сказала Kroonika, что все происходящее похоже на сказку. У них родился ребенок, но в 2013 году пара рассталась, а Кыргемяэ закрутила роман с сыном владельца сети казино Армина Кару Эриком Кару. Эрик также успел сделать женщине предложение, но до алтаря они тоже так и не дошли. Вскоре достоянием общественности стали отношения Кыргемяэ с телепродюсером Хремесом Брамбати, а уже в этом году экс-мисс предстала перед камерами со своим новым возлюбленным Вильяром Паулусом. Их отношения были столь жаркими, что без вмешательства полиции обойтись не получилось. Сейчас пути пары разошлись.

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Помимо прочего, Кыргемяэ сводила ”своих” девочек с американским бизнесменом иранского происхождения Ираджи Зандом. Его 166-метровую квартиру в Пирита посетили десятки, если не сотни девушек, как в одиночку, так и по несколько человек.

Лаура родилась 5 января 1986 года, у нее есть младший брат. Отец умер, кода Лауре было всего шесть лет. Матери приходилось очень сложно, помогали друзья и знакомые. В 2006 году Лаура закончила школу, а известность получила еще в 2005-м после участия и победы в реалити-шоу ”Missid”. ”Мне так жаль, что она попала в передрягу. В моих глазах она была очень честной, сердечной и умела очень хорошо общаться. Мне грустно читать, что сейчас она попала в водоворот столь сомнительных вещей”, — сказала редактор шоу Сигне Лахтейн.

”Вербовкой” девушек занималась как сама Кыргемяэ, так и другие девушки. Ниже приведена переписка одной из ”вербовщиц”, имеющей более 7000 подписчиков звезды Инстаграма, и предполагаемой ”жертвой”, которую на этот раз, к счастью, в сети заманить не удалось.

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