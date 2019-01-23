ФОТО: Искусственное северное сияние — световые столбы озаряют морозную ночь

Световые столбы нередко формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света. Данное явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе, объясняет Википедия.