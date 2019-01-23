23.01.2019, 09:10
ФОТО: Искусственное северное сияние — световые столбы озаряют морозную ночь(1)
Ночью в небе над Виймси были видны синие и желтые световые столбы, которые озарили небо подобно северному сиянию.
Ночью в небе над Виймси были видны синие и желтые световые столбы, которые озарили небо подобно северному сиянию.
Световые столбы нередко формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света. Данное явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе, объясняет Википедия.
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