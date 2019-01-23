23.01.2019, 09:10

ФОТО: Искусственное северное сияние — световые столбы озаряют морозную ночь

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Искусственное северное сияние — световые столбы озаряют морозную ночь
Foto: Andres Putting

Ночью в небе над Виймси были видны синие и желтые световые столбы, которые озарили небо подобно северному сиянию.

Световые столбы нередко формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света. Данное явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе, объясняет Википедия.

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