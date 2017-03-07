ФОТО: Исключенный из ОЛПЭ Заренков встретился с центристом Стальнухиным

Осужденный ранее за мздоимство Андрей Заренков, которого в мае прошлого года исключили из Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), встретился с депутатом Рийгикогу Михаилом Стальнухиным (Центристская партия).

Встреча состоялась сегодня утром около 9 часов утра перед Рийгикогу. По словам Стальнухина, о данной встрече попросил Заренков. Во время встречи речь шла о перезахоронении солдат, погибших во время Второй мировой войне.

Стальнухин добавил, что ежегодно находят останки около 100 солдат, возникает вопрос об их перезахоронении.

Депутат уклонился от ответа относительно того, какова была цель данной встречи. На вопрос, обсуждалось ли с Заренковым его возможное вступление в Центристскую партию, Стальнухин заверил, что об этом речь не шла

На вопрос, просил ли Заренков Стальнухина о помощи, депутат Рийгикогу ответил: "Знаете, если бы вы не были женщиной, я бы сейчас сказал кое-что. Но давайте на этом закончим. Спасибо!"