ФОТО: Инспекция приостановила строительство нового здания Eesti Meedia — всему виной пыль

Трудовая инспекция в понедельник приостановила работу на строительном объекте в Таллинне по адресу Тартуское шоссе, 80a/80b из-за избытка пыли. Когда здание будет готово, в него переедет Eesti Meedia.

"Действительно, трудовой инспектор побывал на данном объекте. Он приостановил работу на объекте, поскольку там было слишком много пыли. Инспектор объяснил работодателю, что работу можно продолжить тогда, когда будет гарантировано, чтобы не летело слишком много пыли", — сказала Delfi пресс-секретарь Трудовой инспекции Кристель Абель.

"Избыток пыли на стройплощадке — серьезное нарушение требований безопасности, потому что является причиной рисков для здоровья работников", — сказала Абель. Другие замечания инспектора касаются связанных с бытом работников вопросов, например, на строительном объекте отсутствовало помещение для отдыха и возможность оказания первой помощи, но из-за них работу не приостановили. "У работодателя есть пять рабочих дней, чтобы ликвидировать проблемы. Если работодатель не исправит ситуацию, может последовать предписание", — добавила Абель.

7 марта на строительном объекте также произошел обвал, под который, по данным Delfi, даже попали несколько автомобилей. "У нас нет данных, чтобы при произошедшем 7 марта обвале пострадали работники, так что мы и не инициировали расследование", — сказала Абель.