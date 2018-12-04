ФОТО: "I'll be back!" Юри Ратас встретился с легендарным актером Арнольдом Шварценеггером

"Вчера с руководителями государств и правительств мы обсуждали в Польше, на конференции ООН по климату, будущее нашей планеты. Глава Австрии Александер Ван дер Беллен, имеющий, кстати, эстонские корни, дал слово актеру и политику Арнольду Шварценеггеру. Его послание было простым – мы все вместе делаем большую работу, но должны еще потрудиться, чтобы противостоять климатическим изменениям, связанным с человеческой деятельностью. Свое выступление Арни завершил знаменитым "I'll be back!"