ФОТО: "I'll be back!" Юри Ратас встретился с легендарным актером Арнольдом Шварценеггером
На конференции ООН по климату, которая состоялась в Польше, премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился с легендарным актером Арнольдом Шварценеггером.
На конференции ООН по климату, которая состоялась в Польше, премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился с легендарным актером Арнольдом Шварценеггером.
"Вчера с руководителями государств и правительств мы обсуждали в Польше, на конференции ООН по климату, будущее нашей планеты. Глава Австрии Александер Ван дер Беллен, имеющий, кстати, эстонские корни, дал слово актеру и политику Арнольду Шварценеггеру. Его послание было простым – мы все вместе делаем большую работу, но должны еще потрудиться, чтобы противостоять климатическим изменениям, связанным с человеческой деятельностью. Свое выступление Арни завершил знаменитым "I'll be back!"
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