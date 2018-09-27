27.09.2018, 14:46

ФОТО и ВИДЕО| Знакомьтесь! Так будет выглядеть ID-карта нового образца с бесконтактным интерфейсом

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rus.delfi.ee
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Не позже 1 января 2019 года бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны будут выдавать ID-карту нового образца. Кроме обновления дизайна у новой ID-карты будут новые защитные элементы и бесконтактный интерфейс.

ID-карты, карты вида на жительство, диги-ID и дипломатические удостоверяющие личность документы с нового года будет производить новое предприятие. Новая ID-карта будет отличаться не только дизайном, то и содержанием.

Фотография ID-карты нового образца будет цветной, на карте будет также секундарная фотография, то есть повторение фотографии документа, а также прозрачное окно.

"В оформлении ID-карты мы использовали разные элементы, символизирующие Эстонию. На обратной стороне карты изображено эстонское болото и спрятано несколько мелких изображений", — рассказала главный эксперт Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау. „На новой ID-карте есть несколько защитных элементов, некоторые из них видны невооруженным глазом, а некоторые можно рассмотреть при помощи вспомогательных средств. Если карту разглядеть внимательно, то можно увидеть разные картинки и фразы об Эстонии".

При разработке дизайна новой карты и выборе защитных элементов Департамент полиции и погранохраны опирался на знания как своих, так и зарубежных экспертов. „Защитные элементы мы выбирали в сотрудничестве с Эстонским институтом судебной экспертизы, а дизайн разрабатывали с помощью Целевого учреждения развития предпринимательства (EAS)", — сказала Сау.

В ID-карте будет использован новый чип с двумя интерфейсами — обычный контактный и бесконтактный.

„Чип стал объемнее, что позволяет использовать больше приложений. Например, электронный билет общественного транспорта или какую-либо справку, которая выдается в электронном виде. Проставление дигиподписи и аутентификация пока возможны лишь при помощи контактного чипа. При использовании бесконтактного интерфейса надо исходить в первую очередь из принципов безопасности и это должно быть сделано так, чтобы была исключена возможность считывания данных с карты без ведома пользователя карты", — сказал руководитель сферы электронного идентитета Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Все выданные ранее карты действуют до указанного на них срока и менять их не надо. Все карты с дизайном старого образцам, которые уже готовы, но за которыми еще не пришли, будут храниться шесть месяцев в бюро обслуживания, после чего будут уничтожены.

С приходом новых документов в формате ID-1 обслуживание карт будут предлагать и зарубежные представительства Эстонии. Это означает, что в будущем в 40 посольствах Эстонии по всему миру можно будет приостановить действие сертификатов либо аннулировать приостановление, а также заменить конверт с PIN-кодами.

Департамент полиции и погранохраны заключил договор с французским производителем документов IDEMIA 27 апреля 2017 года. Договор был заключен на производство ID-карт, карт вида на жительство, дигитальных удостоверений личности и удостоверений личности дипломатов. Максимальный объем пятилетнего договора составляет 40 млн евро.

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ФОТО и ВИДЕО| Знакомьтесь! Так будет выглядеть ID-карта нового образца с бесконтактным интерфейсом

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