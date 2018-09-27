ФОТО и ВИДЕО| Знакомьтесь! Так будет выглядеть ID-карта нового образца с бесконтактным интерфейсом

ID-карты, карты вида на жительство, диги-ID и дипломатические удостоверяющие личность документы с нового года будет производить новое предприятие. Новая ID-карта будет отличаться не только дизайном, то и содержанием.

Фотография ID-карты нового образца будет цветной, на карте будет также секундарная фотография, то есть повторение фотографии документа, а также прозрачное окно.

"В оформлении ID-карты мы использовали разные элементы, символизирующие Эстонию. На обратной стороне карты изображено эстонское болото и спрятано несколько мелких изображений", — рассказала главный эксперт Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау. „На новой ID-карте есть несколько защитных элементов, некоторые из них видны невооруженным глазом, а некоторые можно рассмотреть при помощи вспомогательных средств. Если карту разглядеть внимательно, то можно увидеть разные картинки и фразы об Эстонии".

При разработке дизайна новой карты и выборе защитных элементов Департамент полиции и погранохраны опирался на знания как своих, так и зарубежных экспертов. „Защитные элементы мы выбирали в сотрудничестве с Эстонским институтом судебной экспертизы, а дизайн разрабатывали с помощью Целевого учреждения развития предпринимательства (EAS)", — сказала Сау.

В ID-карте будет использован новый чип с двумя интерфейсами — обычный контактный и бесконтактный.