ФОТО и ВИДЕО: Жуткое зрелище! Иностранцы массово отстреливают в Эстонии птиц

На странице Эстонского союза орнитологов в Facebook поделились ужасающими фотографиям, опубликованными изначально из инстаграм-канале int_milestrip и изображающими охотничьи трофеи иностранцев в Эстонии.

На одном из снимков изображен массовый отстрел водоплавающих птиц.

”Кто, сколько и где убил этих птиц, пока неизвестно. Мы направили фотографии нашему отделу охраны природы для разбирательств”, — сказала советник по связям с общественностью Инспекции защиты окружающей среды Лейли Туул.

”В охотничьем туризме важную роль играют как владельцы земли, на которой ведется охота, так и местные координаторы охотничьей деятельности, которые должны разъяснить охотникам-иностранцам наше законодательство и следить на его исполнением на местах. Также владельцы и охотники должны договориться об объемах и конкретных местах ведения охоты”, — сказал руководитель отдела по защите окружающей среды инспекции Уно Лухт.

Отмечается, что инспекция по-прежнему ведет надзор за всеми видами охоты, но инспектор не может находится сразу и везде, поэтому важно сообщать о нарушениях по номеру 1313 и по возможности зафиксировать увиденное и услышанное, чтобы потом можно было использовать этот материал в качестве доказательной базы.

