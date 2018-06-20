ФОТО и ВИДЕО: Жители дома, с которого снесло крышу, благодарят бога за то, что все обошлось

”Хоть я и не религиозная, но слава богу, что никого не придавило”, — говорит жительница дома по адресу Эхитаяте теэ, 68, с которого вчера вечером штормом сорвало крышу.

Женщина живет в доме уже 50 лет. Она утверждает, что одна из жительниц последнего этажа дома уже давно слышала звуки отходящей кровли и говорила об этом председателю КТ, но ничего предпринято не было.



По словам председателя правления КТ Урмаса Энке, пострадавшими автомобилями и крышей займется страховка. ”Надеемся в скором времени получить новую крышу. Эксперты страховой фирмы должны оценить размер ущерба”, — сказал он.

Новое покрытие было положено девять лет назад, во время строительного бума. По словам хлопотавших на месте строителей, речь идет о браке: ”Смотри, на каждый метр должно быть по три дюбеля, а тут намного меньше. Я кладу крыши еще с советских времен и могу сказать, что тут все сделано отвратительно”.

”Это был очень счастливый несчастный случай. Страшно подумать, что было бы, если внизу были дети”, — говорит пожилая жительница дома.