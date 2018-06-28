ФОТО и ВИДЕО: ”Женщины в панике!” Пропажа в Тартумаа питона навела в округе шороху

Вчера вечером поступило сообщение о том, что с хутора Малми в деревне Ухти сбежал трехметровый питон, который может быть опасен. Питон может прятаться на деревьях, в кустах, гаражах.

Житель деревни Прийт Эйнола рассказал, что хозяева хутора, откуда сбежал питон, держат разных экзотических животных. ”Однажды мы пришли купаться в Курепалу и увидели, как он купает там свою змею. Вызвали полицию”, — сказал Эйнола.

”Женщины в панике, боятся ехать на велосипеде на работу”, — описывает мужчина настроения местных. Он говорит, что данный хутор расположен в середине деревни и своим внешним видом создает впечатление места, в котором царит беспорядок.

В Спасательном департаменте сказали Delfi, что заявления о пропаже питона к ним не поступало. ”Спасательный департамент не занимается поиском пропавших животных, но мы можем помочь животным, если с ними что-то случилось, или поймать животное, когда оно будет найдено”, — сообщил пресс-секретарь ведомства.

”Местный участковый вместе с представителем волости сейчас общается с владельцем, чтобы получить дополнительную информацию”, — сказали Delfi в полиции.

Владелец питонов Яанар Каллас сообщил Delfi, что пропавший питон по своему характеру спокойный. На хуторе живут и другие пресмыкающиеся: как змеи, так и игуаны. Питон сбежал во время пикника.