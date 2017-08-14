ФОТО и ВИДЕО: "Женщину, останавливающую такси" перенесли, парк Таммсааре ждут глобальные изменения

Как сообщал ранее Раэпресс, в связи с реконструкцией парка Таммсааре памятник революции 1905 года переехал на новое место — чуть ближе к Эстонскому драмтеатру.

Скульптура, которую народ прозвал "Женщина, останавливающая такси", создана скульптором Лембитом Палутедером и архитектором Мартом Портом. На месте, где она стояла прежде, восстанавливается по проекту реконструкции площадь Нового рынка, на которой можно будет проводить культурные мероприятия, устанавливать временные лотки для сезонных ярмарок.



Около театра "Эстония" появится также детская площадка. Особым проектом будет определено использование развалин здания бывшего крытого рынка. Одно из предложений предусматривает установку там паркового павильона.

О том, как будет выглядеть парк Таммсааре после реконструкции, смотрите на видео:

