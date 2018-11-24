ФОТО И ВИДЕО: Защитники животных вышли на улицы с требованием запретить пушные фермы
Сегодня в Таллинне организация по защите животных Loomus организовала шествие в поддержку братьев наших меньших.
Сегодня в Таллинне организация по защите животных Loomus организовала шествие в поддержку братьев наших меньших.
Целью было обратить внимание законодателей на современные ценности общества и поддержать позитивные изменения в сфере защиты животных, в том числе запрет пушных ферм.
Помимо Таллинна подобные шествия состоялись сегодня в Риге и Стокгольме.
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