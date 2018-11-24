24.11.2018, 14:20

ФОТО И ВИДЕО: Защитники животных вышли на улицы с требованием запретить пушные фермы


rus.delfi.ee
EST

Сегодня в Таллинне организация по защите животных Loomus организовала шествие в поддержку братьев наших меньших.

Целью было обратить внимание законодателей на современные ценности общества и поддержать позитивные изменения в сфере защиты животных, в том числе запрет пушных ферм.

Помимо Таллинна подобные шествия состоялись сегодня в Риге и Стокгольме.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Платежи карточкой вытесняют наличные деньги? Имея при себе только наличку, можно остаться без покупки

24.11.2018
Доля карточных платежей в последнее время выросла, поэтому оплата крупной купюрой может вызвать затруднения, пишет Eesti Päevaleht. По словам торговцев, сумма разменных денег в кассе точно учтена, и клиента, желающего расплатиться 50-евровой купюрой, могут попросить воспользоваться банковской картой.
Подробнее

Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может

24.11.2018
В сентябре в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую друзья выгнали из квартиры в мае месяце. И хотя квартира записана на нее, а друзья не имеют к жилищу никакого отношения, не смогла помочь даже полиция.
Подробнее





-40% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
107,40 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
83,40 €




Франция вернет Бенину вывезенные оттуда колонизаторами 26 предметов искусства

24.11.2018
Франция вернет Бенину 26 предметов искусства, которые были вывезены оттуда в конце позапрошлого века. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте Елисейского дворца, передает TACC.
Подробнее


Что лучше: паркет или ламинат? Обзор преимуществ и недостатков

24.11.2018
Однозначного правильного ответа на вопрос, какое напольное покрытие лучше — паркет или ламинат, быть не может, потому что все зависит от конкретной ситуации и предпочтений покупателя. Портал Openini рассказал о плюсах и минусах каждого с точки зрения основных критериев выбора (будем иметь в виду ламинат 32 класса износостойкости, который является оптимальным выбором для жилых помещений, а также качественную трехслойную паркетную доску).
Подробнее