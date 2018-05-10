10.05.2018, 17:25
ФОТО и ВИДЕО: Юри Ратас поздравил Арнольда Рюйтеля с юбилеем
Премьер-министр Юри Ратас сегодня после полудня поздравил президента Арнольда Рюйтеля с 90-летием.
Ратас сказал, что прежде всего он поблагодарил Рюйтеля за выдающийся вклад в жизнь Эстонии. "Президент Рюйтель все годы своей деятельности был человеком, который объединял Эстонию, строил мосты и очень четко и крепко стоял за восстановление независимости Эстонии", — сказал Ратас Delfi.
Он оценил работу Рюйтеля в продвижении эстонского общества вперед, а также выразил признание за сильную поддержку во вступлении Эстонии в Евросоюз и НАТО.
В начале этой недели политики и журналист Пеэтер Эрнитс сказал, что 90-летие Рюйтеля осталось скорее на заднем плане. Считает ли так премьер-министр? "Я верю, что очень многие люди думают сегодня именно о президенте Рюйтеле и желают ему всего хорошего. Вопрос, можно ли было бы обратить больше внимания общественности на знаменательную дату, об этом можно дискутировать, но во всяком случае ясно, что президент Рюйтель заслуживает большого внимания в эстонском обществе", — отметил Ратас.