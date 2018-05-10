ФОТО и ВИДЕО: Юри Ратас поздравил Арнольда Рюйтеля с юбилеем

Премьер-министр Юри Ратас сегодня после полудня поздравил президента Арнольда Рюйтеля с 90-летием.

Ратас сказал, что прежде всего он поблагодарил Рюйтеля за выдающийся вклад в жизнь Эстонии. "Президент Рюйтель все годы своей деятельности был человеком, который объединял Эстонию, строил мосты и очень четко и крепко стоял за восстановление независимости Эстонии", — сказал Ратас Delfi.

Он оценил работу Рюйтеля в продвижении эстонского общества вперед, а также выразил признание за сильную поддержку во вступлении Эстонии в Евросоюз и НАТО.