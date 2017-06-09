ФОТО И ВИДЕО: Выбрана лучшая наркособака Эстонии

На этой неделе в спортивном комплексе Йыулумяэ в Пярнумаа прошли соревнования служебных собак, специализирующихся на поиске наркотических средств. Четвероногие стражи правопорядка искали наркотические средства в помещении и на местности в лесу, а также соревновались послушании.

Лучше всего в поисках наркотических средств на местности показал себя служебный пес Раквереского отделения полиции, 5-летняя бельгийская овчарка Нитро, воспитанием которой занимается кинолог Тармо Нукка. Нитро и Тармо Нукка по итогам всех соревнований заняли второе место.

Вчера служебные собаки показали свои умения в завершающей дисциплине — послушании. Первое место в этой дисциплине заняла немецкая овчарка Вакс из Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, которая работает вместе с Иваром Фельдманном.

"В работе служебный собак послушание особенно важно, так как нашим собакам зачастую приходится работать в стрессовый ситуациях и в местах большого скопления народа. Собака должна быть под контролем в любой ситуации", — сказал главный организатор соревнований, майор полиции Тыну Тянав.

Соревнования служебных собак, специализирующихся на поиске наркотических средств, проводил в девятый раз Тренировочный центр служебных собак Академии внутренней защиты в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.

"Кроме того, что мы выясняем лучших в профессии, такие соревнования дают кинологам возможность обменяться друг с другом опытом и методами обучения своих питомцев", — добавил Тыну Тянав.

В этих соревнованиях приняла участие 21 собака из Департамента полиции и погранохраны, Налогово-Таможенного департамента, Таллиннской тюрьмы, а также коллеги из Латвии и Финляндии. Среди участников соревнования были немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры и русские спаниели. По итогам всех соревнований первое место получили представители Таллиннской тюрьмы Анника Тооме и ее подопечный, немецкая овчарка Ронни.