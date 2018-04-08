08.04.2018, 19:11

ФОТО И ВИДЕО: Вы только посмотрите, что он вытворяет! Тартуский кот-трюкач стал знаменитостью

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Фото: Анни Ыннелейд
Видео: Арго Ингвер
Трийн Васли
Редактор: Вера Степанова
EST 14

Когда Марек Чернявский три года назад привез себе кота, он не мог и подумать, что родившийся в День друга красавец станет таким цирковым котом. На сегодняшний день у Мюстика есть личный канал на Youtube, страница в Instagram и подписчики со всего мира, пишет Lemmikloom.ee.

Бенгальский кот Мюстик — местная тартуская знаменитость и владеет множеством трюков. Ему три года, он родился 14 февраля 2015 года.

Трюкам Марек начал учить его еще летом 2015 года, когда Мюстику было всего 5 месяцев, и к сегодняшнему дню кот освоил уже примерно 50 различных трюков. При обучении трюку Марек всегда награждает Мюстика сырым куриным мясом, но он делает трюки и за пасту против комков шерсти или витаминную пасту.

Мюстик очень энергичный и часто пользуется своим беговым колесом, которое Марек смастерил для него сам. Когда коту надоедает ночной сон, по утрам он умеет открывать руло слухового окна, зная, что этим трюком он точно сможет разбудить хозяев.

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