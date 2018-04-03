ФОТО и ВИДЕО: Встреча Кальюлайд с Трампом: президенты стран Балтии и США дали пресс-конференцию

Сегодня в Вашингтоне в Белом доме состоится историческая встреча президентов трех стран Балтии и президентом США Дональдом Трампом. Вместе с президентом в Вашингтоне находятся репортер Delfi Михкель Тамм и фотограф Прийт Симсон.

Керсти Кальюлайд прибыла в Белый дом:

Дональд Трамп поздравил страны Балтии со столетием:

Трамп разошелся и обругал теплые отношения Германии с Россией:

Журналист Delfi и Eesti Päevaleht делится впечатлениями с места событий:

В начале пресс-конференции Трамп сказал, что для него честь принимать президентов стран Балтии. Он указал, что Эстония, Латвия и Литва в НАТО равные партнеры, которые в необходимой мере вносят вклад в расходы на оборону. Он сказал, что в этом отношении мы пример. "Мы есть для вас! Начинаем следующие 100 лет друзьями, мы лояльные друзья и союзники", — похвалил Трамп.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в своей речи сделала упор на сотрудничество и поддержку друг друга. Она подчеркнула, что нужно продолжать борьбу с террористами.

Президент Латвии Раймондс Вейонис сказал, что США их самый близкий друг. Он поблагодарил армию США за вклад в обеспечение безопасности.

Президент Керсти Кальюлайд сказала, что в этом году мы отмечали столетие Республики, но в то же время более 50 лет из них были под властью Советского Союза. Она указала, что каждое утро мы просыпались со знанием, что демократические страны — которые ведет США — никогда не признавали оккупацию. Она поблагодарила США за поддержку. "Сегодня мы партнеры", — сказала она и отметила, что страны Балтии маленькие, но наше местоположение важно, также мы много вкладываем в безопасность.

Трампа спросили о стене на границе с Мексикой и о военном положении на Ближнем Востоке.

Журналист ERR спросил, является ли Путин кем-то, с кем можно вести диалог. Трамп сказал, что диалог возможен. "Никто не был суровее по отношению к России, чем мы. Все соглашаются, что это так", — указал он, что послаблений не делают. "Возможно, что хорошие отношения, может быть, нет. Вы (журналисты — прим. ред.) услышите об этом первыми", — добавил он.

Кальюлайд сказала, что в отношении России мы можем прислушиваться к руководству США. "Я доверяю решениям Трампа и его администрации!"

Хотя вопросов было бы еще много, Трамп завершил пресс-конференцию, поблагодарил журналистов, помахал и вышел, остальные президенты за ним.

План визита

Согласно распорядку дня, Керсти Кальюлайд прибудет в Белый дом в 18:40 по эстонскому времени (из-за разницы во времени в Вашингтоне на 7 часов меньше, далее также будем указывать эстонское время).

В 19 часов начнется рабочий обед президентов, который продлится примерно час. На встрече обсудят как вопросы безопасности, так и экономическое сотрудничество. Также планируется принять совместное заявление.

В 20:20 главы трех стран Балтии и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию, где обобщат сказанное на встрече и возможность задать вопросы представится и эстонским журналистам.

День президента Кальюлайд продолжится в 23:00 бизнес-форумом, где вступительную речь произнесет министр торговли США Уилбур Росс. За этим последует модерируемая дискуссия при участии президентов стран Балтии.

Уже после полуночи, в 1:30 состоится ужин с советником по национальной безопасности США Гербертом Макмастером, где за выступлением советника последует круглый стол с президентами. Одновременно речь идет по последнем публичном выступлении Макмастера в этой должности, потому что с 9 апреля он уходит из администрации Трампа из-за разногласий.