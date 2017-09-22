ФОТО и ВИДЕО: Возле Бронзового солдата отметили годовщину прибытия Красной армии

Сегодня возле Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне собралась группа людей, чтобы отметить годовщину прибытия Красной армии в Таллинн.

Цветы к подножию возложил и чрезвычайный и полномочный посол

Российской Федерации в Эстонской Республике Александр Петров. Александр Михайлович Петров

В 19 часов вечера на Площади свободы состоится мероприятие под названием ”День сопротивления”, противоположное по идеологии утреннему.