22.09.2017, 12:20

ФОТО и ВИДЕО: Возле Бронзового солдата отметили годовщину прибытия Красной армии

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rus.delfi.ee
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Сегодня возле Бронзового солдата на Военном кладбище в Таллинне собралась группа людей, чтобы отметить годовщину прибытия Красной армии в Таллинн.

Цветы к подножию возложил и чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Эстонской Республике Александр Петров.

Александр Михайлович Петров

В 19 часов вечера на Площади свободы состоится мероприятие под названием ”День сопротивления”, противоположное по идеологии утреннему.

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